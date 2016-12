Was ist das Beste am Touren? Bist du eine Nachteule oder Frühaufsteherin? Was wissen die Leute bisher noch nicht über dich? Bei Vevo hat sich Astrid S einem Interview der besonderen Art gestellt und 60 Sekunden lang einige Geheimisse über sich verraten. "Das Beste am Touren ist, dass ich alle meine verrückten und süßen Fans treffe", verrät die norwegische Sängerin und lässt uns außerdem wissen, was sie an einem freien Tag macht: putzen, aufräumen, waschen... ganz normale Dinge eben.

Von The Weeknd bis Beyoncé

Mit wem würde sich Astrid S ein Feature wünschen? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: The Weeknd, der gerade sein Erfolgs-Album "Starboy" veröffentlicht hat. Und mit wem würde sie wohl gerne mal einen Tag tauschen? "Ich würde mit Beyoncé tauschen, weil ich unbedingt wissen will, was sie zum Frühstück isst", verrät Astrid S mit einem Augenzwinkern. Seht euch die vollen 60 Sekunden hier an.

