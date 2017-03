Sie gehört zu den derzeitigen Shootingstars aus Norwegen: Astrid S begeistert zurzeit die Musikwelt mit ihrer einprägsamen Stimme und ihren selbst komponierten Songs. Nun hat die Musikerin ihre neue Single "Breathe" veröffentlicht und knüpft damit an bisherige Hits wie "Hurts So Good" aus der gleichnamigern Debüt-EP an, die ihr seit 2016 rund 400 Millionen Spotify-Streams beschert hat. Oben im Player seht ihr das Lyric Video zum Song, während hier einen kleinen Gruß von Astrid auf euch wartet. Weitere Infos folgen in Kürze.

Astrid S ganz in Gold im Video zu "Breathe"

Für ihr offizielles Video zur Single "Breathe" wurde Astrid S durch die Siebziger und Bonnie & Clyde inspiriert. Im Clip verübt die norwegische Sängerin gemeinsam mit einem jungen Mann Verbrechen - genau wie damals das Gangster-Paar. Das Video handelt von Unerschrockenheit und Liebe: Zwei gegen den Rest der Welt und für die Ewigkeit. Astrid S ist in dem Song der Liebe verfallen und vergisst beim bloßen Anblick des Angebeteten zu atmen. Seht euch unten im Player das Video an:

Astrid S Single "Breathe"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes