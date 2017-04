Astrid S begeisterte erst vor wenigen Wochen mit dem Video zu "Breathe" ihre Fans. Schon folgt ein neues visuelles Werk des Shootingstars. Mit "Bloodstream" veröffentlicht sie ihren zweiten Song. Der Track besticht vor allem durch seinen sehr eingängigen, fast schon hypnotisierenden Refrain und wird von ihrer glasklaren Stimme perfekt abgerundet. Schon vor Veröffentlichung erzählte die Norwegerin über ihr kommendes musikalisches Material: "Der nächste Song ist komplett anders als 'Breathe'. Ich kann es gar nicht erklären, aber es ist mehr urban und dunkler. Es geht mehr in Richtung eines früheren Songs namens 'Hyde' von mir."

Astrid S zeigt uns das Video zu "Bloodstream"

Die Single ist nicht nur für die Ohren ein Muss, sondern auch für die Augen: Das Video spielt in der Nacht in einer Großstadt. Man sieht Astrid S mit einem jungen Mann, doch die Beziehung scheint nicht mehr gut zu laufen. Während ihre zarte Stimmte Sätze wie: "Leaving is easy, leaving is easy. Wherever I go he's been, wherever", singt, kann man Streitszenen auf den Straßen zwischen dem Pärchen beobachten. Es geht um das Problem des Loslassens, wenn die Liebe nicht mehr funktioniert. Ob sie es am Ende schafft der Beziehung zu entkommen? Seht euch das Video oben im Player an. Auf Facebook teilte die norwegische Sängerin auch schon das Cover zu "Bloodstream":

Astrid S Single "Bloodstream"

