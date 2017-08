Die Newcomer-Sensation Astrid S. veröffentlicht am 25. August 2017 ihre Single "Think Before I Talk" und liefert damit nach ihren Hits "Hurt So Good" und "Breathe" heiß erwarteten musikalischen Nachschub. Ganz im Norden Europas nahm alles seinen Anfang: Dort wuchs Astrid auf und begann bereits im Alter von sechs Jahren zu musizieren. Schon früh schreib sie ihre eigenen Songs und bekam mit 16 Jahren ihren ersten Plattenvertrag. Live erlebt ihr die Songs ihrer EPs "Party's Over" und "Astrid S." in Deutschland bei ihren Konzerten im Oktober 2017.

Astrid S Single "Think Before I Talk"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify

▶ bei Amazon

▶ bei GooglePlay