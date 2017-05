Neues aus Dänemark: Aura veröffentlicht mit "King Of Pain" einen weiteren Vorboten ihres neuen Albums "Can't Steal The Music". Nach dem elektronisch klingendem Titelsong der neuen Platte, dem mitreißenden "Indian Giver" und dem sonnigen "Love Somebody", liefert die 32-Jährige mit ihrem neuesten Streich zunächst scheinbar ruhigere Töne ab. Aber das Lied, in dem Aura nach einer Trennung mit ihrem ehemals Geliebten abrechnet, weiß im Refrain vor Energie nur so zu sprühen.

"King Of Pain": Jetzt ins Lyric-Video reinschauen

Alles Geld der Welt hätte ihn nicht retten können, singt Aura in "King Of Pain", aber sie hätte es versucht. Und doch resümiert sie schlussendlich: "Oh darling its over and I don't need you". Oben im Lyric-Vdeo könnt ihr in den Song reinhören. Aura in Albumlänge erwartet euch ab dem 19. Mai 2017 mit den elf neuen Songs auf "Can't Steal The Music". Hier könnt ihr vorbestellen.

Aura Album"Can't Steal The Music"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Google Play

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Saturn