Die Ankündigung kam über Nacht: am 28. Oktober 2016 erscheint das neue Avenged Sevenfold Album "The Stage". Mit einem Konzert, den Fans in aller Welt live und in 3D erleben konnten, kündigte die Band ihr Album an.

Avenged Sevenfold Album "The Stage"

Single und Video "The Stage" als Album-Vorboten

The Stage (Video)

Ziemlich plötzlich war bereits die Single "The Stage" am 13. Oktober 2016 erschienen. Es folgte das eindrucksvolle und sehr kritische Video zum Song - ein must see! Mit dem gleichnamigen Album "The Stage" läuten A7X für sich eine neue Ära ein. Auch eine Tour mit sechs Deutschland-Konzerten hatte die Band im Vorfeld angekündigt. Sie spielen im Februar 2017 live in Frankfürt, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und München.

The Stage (Making Of)

Im Making Of zum Musikvideo von "The Stage" erklärt A7X-Gitarrist Zacky Vengeance, was sich hinter dem Holzpuppen-Thema verbirgt: "Wir wollten die dunkle Seite der Menschheit zeigen und fanden, dass Holzpuppen das alles gut zum Ausdruck bringen. Was ihr da bekommt ist also eine überspitzte Muppet Show", verrät er. Da der Song mit seinen acht Minuten überdurchschnittlich lang ist, wollten Avenged Sevenfold einen Clip erschaffen, der den Zuschauer einerseits packt, andererseits aber auch die starken Lyrics des Tracks visualisiert.

Avenged Sevenfold Single "The Stage"

