Avenged Sevenfold haben sich am 31. Oktober 2016 Zeit genommen, um ihren Fans via Twitter Frage und Antwort zu stehen. Unter dem Hashtag #ASKA7X verriet Gitarrist und Gründungsmitglied Zacky Vengeance (Zachary James Baker) welche Songs die Band gerade am liebsten live spielt, auf welche Lyrics sie besonders stolz sind und auf was sich A7X-Fans in 2017 besonders freuen dürfen.



Happy Halloween! Zacky V here ready to take on whatever questions you have with my unique brand of poor grammar and punctuation! #askA7X pic.twitter.com/WYXUFg5o6T — Avenged Sevenfold (@TheOfficialA7X) October 31, 2016

Diese Lyrics ihres neuen Longplayers lieben A7X

Auf welche ihrer Songlyrics sind die Kalifornier wohl besonders stolz? "Cursing at the piper as he led your kids away, and led them to the river for what was their final day" von "God Damn", antwortet der Gitarrist auf die Frage eines Followers. Hierbei handelt es sich um einen Track aus dem aktuellen siebten Studioalbum "The Stage". Den Longplayer veröffentlichte die Band am 28. Oktober 2016 nach seinem spektakulären Gig auf dem Dach des Gebäudes von Capitol Records, an dem es seine Fans per Livestream teilhaben ließ.

Auf der kommenden Tour wollen Avenged Sevenfold alles geben

"Capitol Records haben uns wahnsinnig unterstützt und uns noch mehr gepusht. 2017 wird es die größte Fan-Experience geben, die wir uns je erträumt haben. Das dürft ihr nicht verpassen. Freut euch also auf das, was noch kommt!"- mehr verrät Zack den Twitter-Followern zwar nicht, aber eins steht fest: Bei den Shows ihrer anstehenden Tour werden er und seine Bandkollgen alles geben.

Avengeld Sevenfold spielen gerade am liebsten "The Stage"

Avenged Sevenfold blicken auf fast zwanzig Jahre Bandgeschichte zurück und haben weltweit unzählige Konzerte gespielt. Welche Songs performen M. Shadows und Co. am liebsten? "Derzeit 'The Stage' weil er neu und anspruchsvoll für uns ist. Und 'A Little Piece Of Heaven', weil der einfach so viel Spaß macht", antworten A7X auf die Frage eines Fans.

