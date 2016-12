Auf dem Dach von Capitol Records in Hollywood wurde es in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2016 ganz schön laut: Avenged Sevenfold fanden sich in der besonderen Location ein, um ein großartiges Live-Set zum Besten zu geben. Zu hören gab es die Songs "Acid Rain", "Nightmare", "Planets" und "The Stage". Damit zeigte die weltweit gefeierte Metalband nicht nur ihre musikalischen Qualitäten, sondern gab gleichzeitig die Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Stage" bekannt. Avenged Sevenfold feierten außerdem eine weitere Premiere: Das Konzert war der erste Live-Gig, den die App VRTGO im 3D 360 Grad-Modus zeigte. Seht euch hier die großartigen Bilder an und genießt neue und alte Songs der Gruppe. Schon bald gastieren Avenged Sevenfold außerdem in Deutschland.

Avenged Sevenfold Album "The Stage"

