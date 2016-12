Mit "The Stage" haben Avenged Sevenfold uns am 28. Oktober 2016 nach drei Jahren Pause überraschend einen neuen Longplayer beschert. Dass bei diesem vieles anders ist als bei allen vorherigen, ließ bereits Zacky Vangeance beim Twitter Q&A der Band verlauten. A7X-Sänger M. Shadows hatte jedoch noch mehr auf der Seele liegen. Und das wollte er den Fans der Band mitteilen. Ein ausführliches Statement via Facebook erklärt seine Sicht auf die Musikwelt im Jahr 2016 und das neue Album "The Stage".

Mit "The Stage" leiten Avenged Sevenfold eine neue Ära ein

"Wir wollten euch mit "The Stage" überraschen und eine neue Ära für uns einleiten", verrät der Sänger bereits zu Beginn seiner Erklärung. Er und seine Band wollen neue Wege gehen - weswegen sie sich dazu entschieden, den Longplayer vorab nicht anzukündigen. Für Avenged Sevenfold ist 2017 das Jahr, an dem sie aus der Komfortzone herausbrechen werden: Sie wollen den kreativen Prozess mit all seinen Facetten selber in die Hand nehmen. "Wir hoffen, ihr freut euch genauso auf das was kommt, wie wir", schreibt Shadows, und nennt "The Stage" das komplexeste Album, das A7X je geschaffen haben.

Avenged Sevenfold Album "The Stage"

