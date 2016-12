Mit "The Stage" veröffentlichten Avenged Sevenfold überraschend ihr neues Album. Anlässlich dessen macht sich die Band nun aus Kalifornien auf den Weg nach Berlin, um dort ihre Fans zu treffen. Am 01. Dezember 2016 findet im Saturn im Europa-Center eine Signing-Session statt, bei der ihr Avenged Sevenfold hautnah erleben könnt. Nur hier gibt es schon am Donnerstag die Vinyl des Albums zu kaufen, auf der ein Autogramm bestimmt noch besser kommt. In allen andere Stores ist "The Stage" ab dem 02. Dezember 2016 im LP-Format erhältlich.

Avenged Sevenfold Signing Session

Wann: 01. Dezember 2016, 18:00 Uhr

Wo: Saturn Berlin Europa-Center

Avenged Sevenfold Album "The Stage"

