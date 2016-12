Kürzlich veröffentlichten Avenged Sevenfold mit "The Stage" ihr siebtes Studioalbum. Zentrales Thema der Platte: Das Universum und künstliche Intelligenz. Der letzte Track des frisch gepressten Longplayers, "Exist", ist mehr als 15 Minuten lang und endet mit einer gut dreiminütigen Rede eines Mannes. Was hinter dem Song steckt, verriet Sänger M. Shadows dem Metal Hammer im Videointerview.

Gespräche über den Ursprung der Menschheit

Die Bedeutung hinter dem Closing-Track des Albums "The Stage" ist sowohl überraschend als auch tiefgründig: A7X waren auf Tour und gingen einer ihrer großen Leidenschaften nach: sie sahen sich auf YouTube Videos über den Urknall an und versanken in Gesprächen über den Ursprung der Menschheit. Wenig später unterhält sich Sänger M. Shadows mit seinem Bruder über den Astrophysiker Carl Sagan. "Als wir dann rund ein Jahr später 'Exist' schrieben, dachten wir daran, wie cool es wäre, wenn wir Ausschnitte aus seiner 'Pale Blue Dot'-Rede in den Track einbauen dürften und kontaktierten seine Erben."

Neil deGrasse Tyson und Avenged Sevenfold

Ohne Erfolg, denn Sagan war 1996 verstorben und Avenged Sevenfold durften das Material nicht nutzen. Also kontaktierten wir den ebenfalls berühmten Astrophysiker Neil deGrasse Tyson - und er meldete sich tatsächlich zurück." Seine Worte hört man jetzt am Ende des Songs. Der wirklich schwierige Teil am Songwriting seien für ihn die Lyrics, gesteht M. Shadows. Da "Exist" größtenteils aus aneinander gereihten Soli besteht, die A7X sehr mochten, fiel den Kaliforniern das Formen dieses Songs nicht sonderlich schwer.

Avenged Sevenfold Album "The Stage"

