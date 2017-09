Wenn große Künstler Tracks von Legenden neu interpretieren, kann nur Gutes folgen: So auch bei Avenged Sevenfold - die knöpften sich den von The Rolling Stones geschriebenen Song "As Tears Go By" vor und überzeugen mit einer grandiosen Version inklusive Video. Mick Jagger, Keith Richards und Rolling Stones-Manager Andrew Loog Oldham schrieben "As Tears Go By" 1964 für Marianne Faithfull und sangen ihn selbst 1965 für ihr Album "December’s Children (And Everybody’s)" ein. Avenged Sevenfold schaffen jetzt die Rückkehr eines großartigen Songs – diesmal in einem neuen charakterischten Gewand.

