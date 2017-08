Großartige Neuigkeiten: Avicii veröffentlicht eine neue EP! "Avīci" erscheint am 10. August 2017 und ist ab dem 4. August 2017 vorbestellbar. Diese Meldung ist deshalb so sensationell, weil der schwedische Musiker nach Hits wie "Bromance", "Levels" und natürlich "Wake Me Up" zu den einflussreichsten Progressive House-DJs und Produzenten der Welt zählte. Nach über 220 Shows von Las Vegas bis Ibiza gab Tim Bergling im Frühjahr 2016 bekannt, dass er sich aus dem Live-Business komplett zurückziehen werde. Die Reaktionen darauf waren hochemotional, wie ihr oben im Video sehen könnt.

Avicii: Gefeierter DJ und talentierter Komponist

In einem Brief an seine Fans erklärte Avicii jedoch mit Nachdruck, dass er die Musik als solches niemals aufgeben würde und er durch sie weiterhin mit seinen Fans in Verbindung bleiben werde. Dieses Versprechen löst er nun mit seiner neuen EP "Avīci" ein. Sie beweist einmal mehr, dass Avicii, der immer als DJ bezeichnet wurde, in der Tat eigentlich ein hochgradig talentierter Komponist ist. Seine musikalische Vielfalt präsentierte er bereits auf seinen Alben "True" und "Stories". Wie Avicii im Jahr 2017 klingt, könnt ihr oben im Video in einem ersten Soundsnippet hören.

▶ Spotify-Presave: Hier die neue Avicii-EP "Avīci" schon jetzt eurer Bibiothek hinzufügen