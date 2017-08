Kürzlich durften wir euch die frohe Kunde bereits überbringen - nun ist es soweit: Avicii veröffentlicht "AVĪCI" - eine völlig unerwartete und jetzt bereits frenetisch gefeierte EP mit sechs neuen Songs. Hierauf bleibt Avicii seiner Linie treu, sich bekannte Stimmen für Features ins Studio zu holen, die die für ihn so typische Energie und seine mitreißenden Melodien tragen.

"AVĪCI": Sechs neue Songs

"Friend Of Mine" eröffnet die EP: In dieser Verschmelzung aus Folk und einer glühenden Synth-Hook geht es um verlorene und herbeiersehnte Freundschaft. Die verspielten Vocals singen Aviciis Stockholmer Landsleute Vargas & Lagola. Rita Ora begeistert in "Lonely Together", das mit klassischem four-on-the-floor eine Brücke zwischen Pop und Dance bildet. AlunaGeorge sind auf "What Would I Change It To" dabei, während der kanadische Singer-Songwriter Billy Rafoul den Song "You Be Love" befeuert. Er wurde in Nashville aufgenommen und gibt die typische Heiterkeit und ekstatische Energie, für die Avicii so bekannt ist, zum Besten.

Avicii findet das wieder, was ihm immer am meisten bedeutet hat

Nach 8 Jahren des intensiven Musikschaffens und Tourneen rund um den Globus, gab Avicii - alias Tim Bergling - seinen Rückzug von den Bühnen dieser Welt bekannt. Viele dachten dieser Schritt würde seinen endgültigen Austritt aus der Musikszene bedeuten. Gemeinsam mit einem kleinen Team aus Freunden und Kreativen, begab Tim sich auf eine Reise quer durch die USA und fand dabei die Freude an dem wieder, was ihm immer am meisten bedeutet hatte.

Vom Weltstar-DJ zum gefeierten Produzenten

Das Komponieren von Musik. Einer der ersten Tracks, der bei diesem Prozess entstanden ist, war "Without You feat. Sandro Cavazza" - ein Song über die Freiheit und innere Stärke. Avicii performte den Track erstmals 2016 beim Ultra Music Festival in Miami und gab kurz darauf seinen Rückzug bekannt. Nun ist er auf "AVĪCI" enthalten. Der finale Bonustrack ist ein Avicii-Remix von Sandro Cavazzas "So Much Better".

Das erwartet euch auf der neuen EP von Avicii:

"Friend Of Mine feat. Vargas & Lagola" "Lonely Together feat. Rita Ora" "You Be Love feat. Billy Raffoul" "Without You feat. Sandro Cavazza" "What Would I Change It To feat. AlunaGeorge" Sandro Cavazza "So Much Better" (Avicii Remix)

