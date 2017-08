Mit seiner EP "AVĪCI" hat Tim Bergling aka. Avicii völlig unerwartet sechs brandneue Songs rausgehauen. Passend zu den Veröffentlichungen, für die der DJ und Produzent unter anderem mit Künstlern wir Rita Ora, Aluna George oder Sandro Cavazza zusammenarbeitete, gibt es jetzt auch neues Merch im Schwarz-Weiß-Look zur EP.

Bei uns könnt ihr mit etwas Glück eins von drei Avicii Fanpaketen gewinnen, die jeweils aus Shirt und Beutel bestehen. Die schwarzen Shirts kommen mit weißem Frontprint daher: "I'm Going Bonnie & Clyde Without You". Den dazu passenden Jutebeutel ziert der Baum, den man schon vom Coverartwort der neuen EP kennt, die Rückseite zeigt die ebenfalls auf dem Cover abgebildete Logos Avciis.