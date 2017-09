Für den Track "Lonely Together" von der EP "AVĪCI" hat Tim Bergling aka. Avicii mit Rita Ora zusammengearbeitet. Nun zeigten die beiden ein Musikvideo zu dem gemeinsamen Song, in dem die Sängerin in sinnlichen Szenen vom gemeinsam-allein-Sein erzählt und die Zeit still zu stehen scheint. Für die trickreichen Bilder und Arrangements im Video "Lonely Together" sorgt der Stockholmer Regisseur Levan Tsikurishvili.

Eine Welt im Dornröschenschlaf: "Lonely Together"

Ein Liebespaar bewegt sich durch eine Welt im Dornröschenschlaf: Wie im Wachsfigurenkabinett posieren die beiden neben Menschen, die eingefroren scheinen. In Bars, auf der Straße, im Kunstatelier genießen die beiden ihre Zweisamkeit zwischen all den bewegungslosen Figuren. Zusammen und ungestört feiern sie ausgelassen, streiten und lieben sich und genießen das Leben in vollen Zügen.