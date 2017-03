Schon Pläne für den Sommer geschmiedet? Musikalisch haben Axwell /\ Ingrosso und Kid Ink mit "I Love You" jedenfalls schonmal die Frage nach dem potenziellen Sommerhit geklärt. Der Track ist der neueste Clou des schwedischen DJ- und Produzenten-Duos und überrascht mit unerwartetem Sound: Die fetten Beats sind geblieben, aber insgesamt kommt "I Love You" eher als sonnengeküsster Urban-Track, denn als krachender EDM-Floorfiller daher. Eine gut gelaunte Synth-Melodie führt euch durch den Song, in dessen Video Rapper Kid Ink nicht nur mit einer, sondern gleich mit mehreren Schönheiten zugange ist. Doch eine führt nichts Gutes im Schilde. Der Clip entstammt der Feder des Grammy-nominierten Regisseurs Colin Tilley. Der arbeite in der Vergangenheit bereits mit Größen wie Kendrick Lamar, Nicki Minaj und Justin Bieber.

Axwell /\ Ingrosso Single "I Love You feat. Kid Ink"

