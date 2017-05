Ganz schön was los bei Axwell /\ Ingrosso: Am 24. Mai 2017 erscheint die neue EP namens "More Than You Know". Mit "Renegade" hat das Duo bereits am 12. Mai 2017 einen Vorboten zum eingrooven geliefert, der den mit "I Love You" eingeleiteten musikalischen Wandel der beiden Top-DJs fortführt. Auf der EP erwarten euch mit "More Than You Know", "How Do You Feel Right Now" und "Dawn" drei weitere neue Songs.

Axwell /\ Ingrosso EP "More Than You Know"

▶ bei AppleMusic

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify



▶ bei Amazon



▶ Mehr Musik-Videos von Axwell /\ Ingrosso seht ihr hier