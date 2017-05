Für Axwell /\ Ingrosso wird der 24. Mai 2017 ein besonderer Tag: Da wäre zum einen die neue EP namens "More Than You Know" zu nennen, die an besagtem Mittwoch erscheint. Zum anderen werden die beiden schwedischen DJ-Legenden im Rahmen des UEFA Europe League Finales in Stockholm auftreten und dem Publikum im Stadion und vor den TV-Bildschirmen zeigen, was sie können.

Neuer Track "Renegade" ab dem 12. Mai 2017

Die neue EP "More Than You Know" ist bereits ab dem 12. Mai 2017 bestellbar - und wer davon Gebrauch macht, kann sich den Vorab-Track "Renegade" direkt runterladen, um sich schon mal einzugrooven. Ab dem 24. Mai 2017 erwarten euch mit "More Than You Know", "How Do You Feel Right Now" und "Dawn" drei weitere neue Songs.

▶ Mehr Musik-Videos von Axwell /\ Ingrosso seht ihr hier