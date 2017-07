Das gesamte 45-minütige Set nochmal im Video erleben: So hart feierten die Festival-Gäste beim Auftritt von Axwell Λ Ingrosso beim ersten Teil des Tomorrowland-Festivals in der belgischen Stadt Boom - und sie werden es wieder tun. Am 28. Juli 2017 habt ihr die erneut Chance, den zweiten Auftritt des legendären Duos im Live-Stream zu verfolgen. Um 22:55 Uhr startet die Übertragung ihres Auftrittes auf der Website des Festivals und auf dem YouTube-Channel von Tomorrowland. Das genaue Line-Up findet ihr dort ebenfalls – und könnt so zu all euren Lieblings-Acts einschalten. Auf vier Channels werden die Auftritte von den Hauptbühnen gleichzeitig übertragen.

Axwell und Sebastian Ingrosso, ehemalige Mitglieder der Swedish House Mafia, haben dieses Jahr bereits auf vier Festivals in Deutschland große Hits gespielt. Ihren aktueller Track "More Than You Know" aus der gleichnamigen EP war auch dabei. Am 25. August 2017 folgt ihr vorerst letzter Open-Air Auftritt im Lande: Sie stehen beim New Horizons Festival auf dem Nürburgring an den Turntables.

