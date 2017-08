Ein liebgewonnenes schwedisches Duo macht sich an der Spitze breit: Axwell /\ Ingrosso haben die offiziellen deutschen Single-Charts gestürmt und mit ihrem Sommerhit "More Than You Know" Platz 1 ergattert. Das DJ- und Produzenten-Duo hat damit nicht nur ihre in Deutschland erfolgreichste Single an den Start gebracht, sondern auch den Rekordhalter Luis Fonsi mit seinem Hit "Despacito feat. Daddy Yankee" von der Chartspitze vertrieben. Kaum verwunderlich, denn der Dance-Hit "More Than You Know" der beiden DJ-Legenden wurde weltweit über 153 Millionen Mal gestreamt. Axwell und Sebastian Ingrosso wissen wie es geht, schließlich waren sie nach sehr erfolgreichen Solo-Karrieren Teil des beliebten Elektro-Trios Swedish House Mafia.

