Der Nürburgring stand am Wochenende vom 25. und 26. August 2017 unter einem elektronischen Stern: Dort fand das New Horizons Festival statt, das in diesem Jahr mit Axwell Λ Ingrosso als Headliner auftrumpfen konnte. Und die haben ihrer Einladung alle Ehre gemacht, wie ihr im Video-Mitschnitt des Songs "More Than You Know" sehen und hören könnt. Das schwedische DJ- und Produzenten-Duo hatte auch allen Grund zu feiern: Die beiden stürmten kürzlich die deutschen Single-Charts und betonten das lauthals durch die Festival-Mikrofone. Kurz danach folgte der Einsatz des Tracks - und die Zuschauer-Massen bebten. Das New Horizons Festival konnte dieses Jahr mit 150 DJs überzeugen, die auf der Rennstrecke in der Eifel vor kunstvollen und fantastischen Kulissen insgesamt 55.000 Besucher begeisterten.

