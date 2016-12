Gute Musik muss man laut hören. Kein Problem mit den Speakern von Ultimate Ears. Gemeinsam mit Sängerin Banks verlosen wir anlässlich ihres neuen Albums "The Altar" zwei Lautsprecherboxen, die von der talentierten Kalifornierin persönlich signiert wurde. Zu gewinnen gibt es eine UE Megaboom sowie den kleinen Bruder, die UE Boom. Mit 360-Grad-Klang sind die UE-Speaker perfekt für jeden Musikliebhaber geeignet. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du lediglich bis zum 19. Oktober 2016 unsere Gewinnspielfrage beantworten.

"The Altar" - provokant, hypnotisch, großartig

Mit ihrem neuen Album "The Altar", das am 30. September 2016 erscheint, schlägt Banks neue Wege ein. Die Pop-Künstlerin bleibt zwar ihrem melodischen Sound treu, besticht auf ihrem neuen Werk aber mit schrofferen Tönen. Provozierend und hypnotisch klingt Banks 2016. Auf Songs wie "Fuck With Myself" und "Gemini Feed" setzt sich die Sängerin mit Selbstzweifeln und Liebes-Tragödien auseinander.

