Nachdem das Geheimnis um das neue Banks-Album am 30. September 2016 gelüftet wurde, meldet sich die bildhübsche Kalifornierin jetzt mit den Terminen zu ihrer Europa-Tour 2017 bei Facebook zu Wort. Ihre Konzerte werden, wie die zwölf Tracks auf dem Album "The Altar", von atmosphärischen Sounds und einer bizarren Show geprägt sein. Für Deutschland sind drei Termine in Hamburg, Berlin und Köln geplant.

Köln und Berlin macht euch bereit: Banks musikalisches-Gemisch live erleben

Wer Banks aktuelles Album schon diverse Male rauf und runter gehört hat, sollte sich einen der drei Live-Auftritte nicht entgehen lassen. Am 25. Februar 2017 könnt ihr Banks in Hamburg im Gruenspan erleben, am 3. März 2017 auf der Berliner Bühne im Heimathafen und am 5. März 2017 beehrt sie das Gloria in Köln. Ob mit ihrer Single "Fuck With Myself" oder dem Track "Gemini Feed": Banks erschafft auf "The Altar" einen unangepassten Mix elektronischer Elemente und eingängiger Pop-Beats. Diese Mixtur ist auch live ein atmosphärischer Cocktail erster Klasse.

Banks-Konzerte im Überblick

25. Februar 2017 - Hamburg Gruenspan

3.März 2017 - Heimathafen Berlin

5.März 2017- Gloria Köln

Banks Album "The Altar"

