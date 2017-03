Die kalifornische Sängerin Banks hat sich mit ihrem Album "The Altar" und einigen live Auftritten eine Nische zwischen Songwriting, elektronischer Musik und einem Mix aus Pop und R&B in der Musikszene geschaffen. Dieser unangepasste Musik-Cocktail ist auch live eine außergewöhnliche Erfahrung. Fans aufgepasst: Banks kommt im Zuge ihrer aktuellen Welt-Tour für drei Termine nach Deutschland. Wir möchten das mit euch feiern und schenken euch zweimal das aktuelle Banks-Album "The Altar" in der Vinyl-Version. Beantwortet einfach unsere Gewinnspielfrage und schon seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss ist der 10. März 2017

▶ Hier geht es zum Banks-Gewinnspiel

Banks Album "The Altar"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn



▶ bei MediaMarkt

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify