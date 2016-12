Ganz schön abgefahrene Bilder präsentieren Bastille in ihrem neuen Video zu "Send Them Off!". Im Clip taucht der Hauptcharakter in diverse Welten ein, durch die er sich rasant bewegt, und wird von einem mysteriösen Schatten verfolgt. Was es damit auf sich hat, erfahren wir am Ende des spannenden Videos. Der Song stammt aus dem aktuellen Bastille-Album "Wild World", das zurzeit weltweit Fans und Kritiker begeistert. Nachdem es bereits Videos zu den Songs "Good Grief" und "Fake It" zu sehen gab, präsentiert uns die britische Band mit "Send Them Off!" den dritten Clip zur Platte.

Viele weitere Infos zum neuen Bastille-Album "Wild World" gibt es hier

▶ Mehr Videos von Bastille ansehen

Bastille Album "Wild World"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play