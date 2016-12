Seit dem 9.September 2016 ist das zweite Bastille-Album "Wild World" im Handel. Dass die Fans das zweite Album der britischen Indie-Rocker genauso bezaubernd finden, wie ihr 2013er-Debüt "Bad Blood", können die vier "Good-Grief"-Jungs kaum glauben. Deswegen nahm sich Lead-Sänger Dan Smith Zeit und beantwortete via reddit die Fragen von hunderten Fans. Die schönsten Antworten haben wir für euch zusammengefasst.

Fleißiger Schriftverkehr: Dan Smith beantwortet im Live-Chat Fragen der Fans

Hello you lot. I'm doing a @reddit AMA on Monday 3 October at 2PM EST/7PM UK. Get ready to, ahh, ask me anything. — BASTILLE (@bastilledan) 1. Oktober 2016

Nach einem kurzen Twitter-Post war am 1. Oktober 2016 klar, was ein treuer Bastille-Fan tun muss: Er folgt dem Link zu reddit und trifft dort auf Dan Smith als Chat-Partner. Der Frontsänger nahm sich die Zeit und beantwortete fleißig und live die Fragen seiner Fans. Mit einem sympathisch kurzen Intro verriet Dan: "Ich schrieb meine Songs immer im Schlafzimmer und jetzt ist das auf einmal mein Beruf." Und dieser Job als Musiker steht ihm ausgesprochen gut.

Zum Erfolg ihrer Single "Pompeii" und welcher Song ihm heute am meisten Freude bereitet

Die Frage, nach dem riesigen Erfolg ihrer ersten Single "Pompeii", beantwortet der attraktive Bastille-Leader ganz selbstlos: Es sei eine unheimliche Überraschung gewesen, dass der Song allen gefallen hatte. Der Wunsch wieder einen so erfolgreichen Hit zu schreiben, solle aber nicht im Vordergrund stehen. Viel eher ginge es darum, Musik zu machen die bewegt und nicht vorrangig ein Radio-Hit wird.

Black Coffee Lover und wie es sich anfühlt so erfolgreich zu sein

Wenn der Morgen beginnt, gibt es für Dan und Kyle den Kaffee am liebsten schwarz - ohne Milch und Zucker und ohne Extras. Ähnlich verhält es sich mit dem Anspruch an sie selbt: Im Fragenhagel betont Dan, dass es für alle Vier enorm wichtig sei, soviel Normalität wie möglich zu wahren. "Es ist natürlich ein komplett anderer Job als im Büro oder Krankenhaus zu arbeiten, aber wir tun manchmal so, als hätte sich nichts zu früher geändert."

Zu Gast beim Musik-Express: Dan und Co. verraten das Song-Geheimnis von "Torn Apart"

Das die Jungs auf dem Boden geblieben sind und für jeden Spaß zu haben, zeigt sich auch im Video-Interview mit dem deutschen Magazin Musik-Express, dem sie eine Menge über ihre Mixtapes und ihren Track "Torn Apart" verraten haben. Fast wäre der Hit nämlich an David Guetta gegangen, der ihn wohl in einer etwas elektronischeren Variante interpretiert hätte. Uns gefällt die Version von Bastille aber ganz hervorragend. Mehr Informationen zum Album "Wild World" haben wir hier für euch.

Bastille Album "Wild World"

