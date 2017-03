Bastille hatte nur eine kurze Weihnachtspause. Denn mit ihrer "Wild World"-Tour ist die britische Band seit Herbst 2016 auf Achse. Weitere Nächte im Tourbus folgen: Noch bis August 2017 sind Bastille auf Welt-Tournee in Kanada, USA und für einige Terminen in Europa unterwegs. Wie bewegend die ersten Auftritte waren, hat die Band in einem Clip auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht.

Bastille veröffentlichen ein Video ihrer "Wild World"-Tour

Von lustigen Backstage-Momenten, bis hin zu bewegenden Zuschauer-Gesängen, die Dan und Co. überwältigen: Mit ihrer "Wild World"-Tour, zum gleichnamigen aktuellen Album, begeisterten Bastille bereits im November 2016 die größten deutschen Konzerthallen. Wer das verpasst hat, oder einfach nicht genug bekommen kann, sollte diese ansehenden Tourdaten checken:

8. Februar 2017: Wien - Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer



- 9. Februar 2017: Zürich - Halle 622

26. Mai 2017: Hannover - NDR 2 Plaza Festival

2. Juni 2017: Rock Am Ring

4. Juni 2017: Rock Im Park

Bastille performen Akustik-Version von "Blame" bei BBC 1s Radio Session

Einen kleinen Appetitanreger auf die anstehenden Shows haben wir auch noch für euch: Ende vergangenen Jahres besuchten Bastille Huw Stephens bei seiner BBC Radio 1-Sendung Piano Sessions. Dort performten sie ihre aktuelle Single "Blame" in einer reduzierten Version, die für Gänsehaut sorgt. Seht den Auftritt oben im Video in voller Länge.

Bastille Album "Wild World"

