Bastille veröffentlichten im September 2016 ihr Album "Wild World" und präsentieren uns daraus ihren nächsten Song "Glory". Das dazugehörige Video wurde während ihrer letzten US-Tour in Dallas gedreht. Frontmann Dan Smith nimmt euch mit auf einen Roadtrip: Er erinnert sich an all die schönen und verrückten Dinge, die er zusammen mit einer Freundin erlebt habt. Smith sagt über "Glory": "In diesem Song geht es um Freundschaft und um diese benebelt-betrunkenen Gespräche, die dir mitten in der Nacht total wichtig erscheinen. Es ist mein Lieblingssong auf 'Wild World' und wir wollten, dass das Video eine Ode an alle Geschichten und Beziehungen wird und daran, wie zwei Menschen sich komplett unterschiedlich an Dinge erinnern."

