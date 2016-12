Eine außergewöhnliche Location, eine ganz besondere Atmosphäre, Beatrice Egli ganz nah und ihr mittendrin: Das verspricht die exklusive Probe für die "Kick im Augenblick Tournee 2016".

Das geheime Beatrice Egli Probe-Konzert

Seid dabei, wenn Beatrice Egli sich auf die Shows ihrer großen Tournee vorbereitet und erlebt die "Generalprobe" für die folgenden Konzerte. Diese einmalige Show findet am Dienstag den 11.10.2016 von 19 - 22 Uhr in Mannheim statt, der genaue Ort ist noch geheim und wird zwei Tage vor der Veranstaltung allen Ticketbesitzern per Mail mitgeteilt. Die limitierten Tickets für dieses Event gibt es nicht über die bekannten Vorverkaufsstellen zu kaufen, sondern nur auf eventbrite. Wer dabei sein will um Beatrice Egli mit Songs wie "Fliegen" oder "Kick im Augenblick" in exklusiver Atmosphäre live zu erleben, sollte also schnell sein!

