Ursprünglich sollte die TV Show "Beatrice Egli - Ein Herbsttag in Wien" am Sonntag den 30. Oktober im ZDF stattfinden. Streicht den Termin aus euren Kalendern. Sie ist um eine Woche verschoben. Die Show von Beatrice Egli findet am 6. November um 12:20 Uhr im ZDF statt. Grund für die Verschiebung ist das Tennismatch von unserer großartigen Tennisspielerin Angelique Kerber. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß mit den Sendungen.