Mit "Kick im Augenblick" veröffentlichte Beatrice Egli im April 2016 ihr inzwischen viertes Studio-Album. Sie hat es den kostbaren Euphoriemomenten im Leben gewidmet und ladete damit - wie mit den Vorgängern "Glücksgefühle", "Pure Lebensfreude" und "Bis hierher und viel weiter" - eine Punktlandung bei allen Schlager-Fans, die einen frischen Wind zu schätzen wissen. Nun legt die 28-jährige Schweizerin nach und veröffentlicht am 11. November 2016 eine um tolles Bonus-Material ergänzte Fan-Edition dieses Erfolgs-Albums.

"Kick im Augenblick": "So, wie ich bin und was in mir vorgeht."

Mit "Kick im Augenblick" zeigt sich der Schlager jung, modern und selbstbewusst – so wie Beatrice. Und während der blonde Wirbelwind aktuell wieder live in den Hallen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Dänemarks und Belgiens zu erleben ist, könnt ihr eure Vorfreude auf neues Material von Beatrice schon mal genießen. "Das Album spiegelt mich zu hundert Prozent wider", berichtet sie, "So, wie ich bin und was in mir vorgeht. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, mich zum aller ersten Mal in dieser Form verwirklicht zu haben." Weitere Infos zur "Kick im Augenblick Fan Edition" folgen in Kürze.