Schlagerstar Beatrice Egli freut sich am Sonntag um 12.20 Uhr im ZDF auf ihre Show "Ein Herbsttag in Wien" und entdeckt gemeinsam mit interessanten Gästen spannende Geschichten in Österreichs Hauptstadt mit imperialem Glanz.

Michelle, Alvaro Soler und Co: Beatrice begrüßt Stars in Wien

Die Gäste der Sendung am Wochenende stehen auch scho fest: Neben Schlagergrößen wie DJ Ötzi, Nik P. und Michelle trifft Beatrice Egli auch Entertainer Ross Antony, Popsänger Alvaro Soler, Violinistin Franziska Wiese und das Electro-Klassik-Projekt Symphoniacs. Auf dem Besuchsprogramm der Schweizer Sängerin stehen die schönsten Plätze der Donaumetropole Wien. Sie trifft auf den Mann, der die Rezeptur der weltberühmten Sachertorte hütet und entdeckt Wiener Schnitzel und besondere süße Schmankerl. Designerin Lena Hoschek zeigt Beatrice Egli, wie man gut gekleidet auf einem Ball erscheint und Arabella Kiesbauer verrät, wie sie zu einer Expertin in Sachen Wiener Opernball wurde. Außerdem wandelt Beatrice mit Matthias Steiner auf den Spuren des "Dritten Manns" im Wiener Untergrund und besucht auf dem Zentralfriedhof das Grab des unvergessenen Wiener Superstars Falco. Als ersten musikalischen Vorgeschmack hat Beatrice Egli ihren Fans online bereits einen Ausschnitt aus der Show gezeigt, in dem sie den NDW-Klassiker "99 Luftballons" singt. Wir dürfen uns also auf einen musikalischen, kulinarischen und spannenden Herbsttag in Wien freuen!

Beatrice Egli "Ein Herbsttag in Wien" läuft am Sonntag, den 06.11.2016 um 12.20 Uhr im ZDF.