Hui-hui-hui... da sehen wir ja gleich vierfach: Beatrice Egli hat auf ihrer Facebook-Seite einen vielversprechenden Teaser aus dem Video zu "Wo sind all die Romeos?" veröffentlicht. Die Schlagersängerin zeigt sich darin in vier Rollen - von denen eine attraktiver ist, als die nächste. Da wäre eine lässige Beatrice mit schwarzem Hut, eine rockige Beatrice in Leder, eine girlie Beatrice mit pinker Jacke und eine Business-Beatrice in Bluse und mit Brille.

"Wo sind all die Romeos?" stammt aus der "Kick im Augenblick (Fan Edition)"

Was die vier Damen, die da so wunderbar nebeneinander sitzen, im Theater so treiben, seht ihr oben im Teaser. Der vollständige Clip erwartet euch am Freitag, den 11. November 2016 - pünktlich also zur Veröffentlichung der Fan-Edition von Beatrice Eglis Erfolgs-Album "Kick im Augenblick", das ihr unter anderem hier bestellen könnt:

Beatrice Egli Album "Kick im Augenblick (Fan Edition)"

