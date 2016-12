Am vergangenen Sonntag bescherte uns Beatrice Egli einen zauberhaften Sonntagmittag: Mit ihrer Show "Ein Herbsttag in Wien" entführte die sympathische Schlager-Sängerin ihre Zuschauer an die schönsten Plätze der Hauptstadt Österreichs. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen gab es spannende Geschichten und großartige Musik zu entdecken. Wer das Spektakel verpasst hat, oder einfach nicht genug bekommen kann, darf sich nun in die ZDF Mediathek eingeladen fühlen. Dort gibt's die Sendung kostenlos und zum immer wieder ansehen als Stream.

Neben Schlager-Stars wie DJ Ötzi, Nik P. und Michelle traf Beatrice Egli während ihres Herbsttages auch Entertainer Ross Antony, Popsänger Alvaro Soler, Violinistin Franziska Wiese und das Electro-Klassik-Projekt Symphoniacs. Typisch Österreichisches kam natürlich auch nicht zu kurz: Die schweizer Sängerin traf den Mann, der die Rezeptur der weltberühmten Sachertorte hütet und entdeckte Wiener Schnitzel sowie besondere süße Schmankerl. Designerin Lena Hoschek zeigte Beatrice Egli, wie man gut gekleidet auf einem Ball erscheint und Arabella Kiesbauer verrät, wie sie zu einer Expertin in Sachen Wiener Opernball wurde.

Außerdem wandelte Beatrice mit Matthias Steiner auf den Spuren des "Dritten Manns" im Wiener Untergrund und besuchte auf dem Zentralfriedhof das Grab des unvergessenen Wiener Superstars Falco. Obendrauf gab es zahlreiche musikalische Darbietungen, die noch mehr Lust auf die Fan-Edition von Beatrice Eglis Erfolgsalbum "Kick im Augenblick" machen. Zu ihnen zählten unter anderem die Performances des neuen Songs "Jetzt erst recht" sowie der Beatrice-Egli-Version des Nena-Klassikers "99 Luftballons". Die "Kick im Augenblick (Fan Edition)" erscheint am 11. November 2016.

▶ "Ein Herbsttag in Wien" in der ZDF Mediathek ansehen

Beatrice Egli Album "Kick im Augenblick (Fan Edition)"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei iTunes

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Apple Music