Beatrice Egli veröffentlicht ihr Erfolgsalbum "Kick im Augenblick" am 11. November 2016 in zwei um tolles Bonus-Material ergänzte Fan-Editionen. Hier möchten wir euch kurz vorstellen, in welchen Editionen und Formaten euch Beatrices neuester Streich erwartet.

Die Fan-Edition als CD, Stream oder Download

Die "Kick im Augenblick" Fan-Edition kommt mit sechs zusätzlichen Tracks: Zu ihnen zählt mit "Wo sind all die Romeos?" die aktuelle Single des blonden Wirbelwinds sowie die bereits aus "Ein Herbsttag in Wien" bekannte Cover-Version des Nena-Hits "99 Luftballons":

Wo sind all die Romeos

Federleicht

Deinen Augen nicht zu trauen

Sternenfeuer

99 Luftballons

Das muss der Himmel sein

Die Deluxe Fan-Edition als CD, Stream oder Download

Neben dem vorgenannten Programm kommt die Deluxe Fan Edition von "Kick im Augenblick" mit fünf weiteren Songs sowie einer DVD mit sage und schreibe acht Videos zu euch nach Hause:

Zuerst war es Liebe

Wenn du dich traust

Kick im Augenblick (Remix)

Jetzt erst recht (feat. Mitch Keller)

Bis hierher und viel weiter Medley

Wo sind all die Romeos

Federleicht

Deinen Augen nicht zu trauen

Sternenfeuer

99 Luftballons

Das muss der Himmel sein

Video: Wo sind all die Romeos (Ein Herbsttag in Wien)

Video: Jetzt erst recht

Video: Crash Boom Bang

Video: 99 Luftballons

Video: Sieben mal Herz - Sieben mal Schmerz

Video: Kick im Augenblick

Video: Schnappschüsse im Augenblick - Mit Beatrice beim Fotoshoot

Video: Kick im Augenblick - So wurde es zum Video

Beatrice und der Kick im Augenblick

Beatrice Egli hat "Kick im Augenblick" den kostbaren Euphoriemomenten im Leben gewidmet und ladete damit - wie mit den Vorgängern "Glücksgefühle", "Pure Lebensfreude" und "Bis hierher und viel weiter" - eine Punktlandung bei allen Schlager-Fans, die einen frischen Wind zu schätzen wissen.

Beatrice Egli Album "Kick im Augenblick (Fan Edition)"

