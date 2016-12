Ihre Energie wirkt sofort ansteckend – das hat Beatrice Egli schon im Frühjahr 2016 mit ihrem Album "Kick im Augenblick" bewiesen. Jetzt, begleitend zu ihrer großen Herbst- / Winter-Tour erscheint dieses Album in zwei um zahlreiches Bonusmaterial ergänzten Fan-Editionen. Elf zusätzliche Songs und acht Videos könnt ihr euch beispielsweise mit der Deluxe Fan Edition so sichern. Aber auch die Fan Edition hat es in sich.

"Kick im Augenblick" ergänzt um fünf bisher unveröffentlichte eigene Stücke und eine Coverversion

Gemeinsam mit ihrem bewährten Produzenten Joachim Wolf hat Beatrice Egli mit "Kick im Augenblick" ein Album vorgelegt, mit dem sie musikalisch hörbar angekommen ist. In ihrem Sound genauso, wie mit dem perfekt aufeinander eingespielten Team um sie herum. Als besonderes Geschenk an ihre treuen Hörer erscheint jetzt das Album als um fünf bisher unveröffentlichte eigene Stücke und eine Coverversion ergänzte Fan-Edition.

Neben den beiden brandneuen Singles "Wo sind all die Romeos" und "Federleicht" sind noch die Songs "Deinen Augen nicht zu trauen", "Sternenfeuer" und "Das muss der Himmel sein" enthalten. Und noch eine tolle Überraschung hat Beatrice Egli für ihre Fans parat: Mit der Cover-Version von "99 Luftballons" interpretiert sie Nenas weltbekannten Superhit auf ihre ganz eigene Weise völlig neu.

"Kick im Augenblick": Den kostbaren Euphoriemomenten im Leben gewidmet

"Ich habe gemerkt, dass jeder von uns ab und zu einen kleinen Kick braucht, um seine Batterien wieder aufladen um mit neuer Kraft durchzustarten", so Beatrice Egli. "Der Albumtitel trifft es perfekt. Mir gibt diese Platte einfach den Kick!" Die Schlagersängerin hat "Kick im Augenblick" den kostbaren Euphoriemomenten im Leben gewidmet und ladet damit eine Punktlandung bei allen Schlager-Fans, die einen frischen Wind zu schätzen wissen.