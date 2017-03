Chapeau Beatrice Egli. Zweifach nominiert bei den Swiss Music Awards – das ist bereits jetzt zwei riesige Komplimente wert. Dafür, dass die Nominierungen auch schlussendlich von Erfolg gekrönt werden, hilft euer Daumendrücken, viel mehr aber noch eure Stimme für Beatrice, die ihr online abgeben könnt. Das gilt für die Schweizer unter euch, ihr dürft euch aktiv an der Wahl eures nationalen Musikpreises beteiligen. Votet für Beatrice Egli in den beiden Kategorien "Best Female Solo Act" und "Best Album" mit "Kick im Augenblick". Für alle anderen Beatrice Egli-Fans außerhalb der Schweiz heißt es: Mitfiebern und Beatrice das Allerbeste wünschen :)