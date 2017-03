Läuft bei ihr: In einem Facebook-Post hat Schlager-Sternchen Beatrice Egli ihre neue Single "Federleicht" angekündigt. "Wo sind all die Romeos?" fragte sich die schöne Schweizerin noch vor Kurzem. Den Lyrics ihres neuesten Streichs zu folge, scheint sie ihren Traumprinzen nun gefunden zu haben. "In deinen Armen fühl' ich mich so federleicht", singt sie darin, "eine Geschichte wie sie nur das Leben schreibt."

"Federleicht" ab dem 10. Februar 2017

Der 10. Februar 2017 wird ein spannender Tag für Beatrice Egli: An diesem Freitag veröffentlicht sie nicht nur die besagte Single aus der Fan-Edition ihres aktuellen Albums "Kick im Augenblick", sondern darf außerdem auf zwei Swiss Music Awards hoffen. Nominiert in den Kategorien "Best Female Solo Act" und "Best Album" wünschen wir ihr einen federleichten Abend.