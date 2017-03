Herzlichen Glückwunsch, Beatrice!

Bei den Swiss Music Awards am 10. Februar 2017 konnte Beatrice Egli sich in der Kategorie "Best Female Solo Act" erfolgreich gegen ihre beiden Konkurrentinnen durchsetzen. Die Swiss Music Awards sind die größte Musikpreisverleihung der Schweiz und fanden dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Auch 2015 erhielt Beatrice den Preis als "Best Female Solo Act". In diesem Facebook Post bedankte sie sich Freitagabend voller Freude bei euch und ihrem Team für die Unterstützung.