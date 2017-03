Für Beatrice Egli geht ein Wunsch in Erfüllung: Ihr erster Konzertfilm ist da. Über 130 Minuten entführt euch Beatrice in ihre spektakuläre, bunte Welt der Musik und des Live-Entertainments. Ihr hört und seht Beatrice Egli mit ihrem Ensemble, den Songs des Albums "Kick im Augenblick" und allen großen Hits, aufgezeichnet auf dem Berliner Konzert im Dezember 2016. Freut euch auf "Kick im Augenblick – Live Tour" als Album, DVD und Blu-ray. Hier seht ihr die neuen Pressebilder zu Beatrice Eglis Konzertfilm in der Großansicht.

