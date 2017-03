"FREUDENTANZ! Meine erste Live DVD (und CD!) ist da!", schreibt Beatrice Egli ganz begeistert auf ihrem Facebook-Profil. Die schweizer Musikerin freut sich nicht ohne Grund: "Nach drei Tourneen hat sich nun endlich mein großer Traum von einem eigenen Livealbum erfüllt!", verriet sie schon im Vorfeld in einem Interview. Jetzt profitieren wir alle von ihrem Wunsch und dürfen uns ab sofort über sage und schreibe 31 Live-Versionen ausgesuchter Beatrice Egli-Hits freuen. Zu ihnen zählen, wie ihr oben im Trailer sehen könnt, unter anderem "Fliegen", 1001 Nacht", "Auf die Plätze, fertig, ins glück", "Sternenfeuer" und "Sieben mal Herz, sieben mal Schmerz". Das besondere an dieser Show ist jedoch, wie Beatrice diese Songs im Rahmen einer großen Weltreise ihren Fans präsentiert.

"Ich habe schon ewig den Wunsch, auf eine lange Weltreise zu gehen. Leider fehlt mir dafür die Zeit – also lade ich einfach alle Fans ein, mit mir während meiner Konzerte einen Trip um die Welt zu machen und gemeinsam Spaß zu haben", so die Schweizerin. Und das gelingt: Schon bei den ersten Klängen des Openers "Fliegen" verwandelt die 28-jährige Sängerin das restlos ausverkaufte Berliner Tempodrom in eine riesige Party. Von Berlin-Kreuzberg geht es mit voller Schubkraft mit "Jetzt und hier für immer" auf nach Paris. Nach kurzem Flirt in der Stadt der Liebe macht Beatrice mit der funkensprühenden Ballade "Weck mich auf" die Triebwerke klar für einen Abstecher nach Asien.

Vom Wilden Westen über Italien nach New York und Rio

Mit einer rockigen Country-Fassung sendet Beatrice im Anschluss "Schöne Grüße" aus dem Wilden Westen, bevor sie mit modernen, entstaubten Coverversionen von Klaus Lages "1000 und 1 Nacht" und Nenas "99 Luftballons" einen kurzen Zeitsprung in die 80er Jahre macht, um mit "Zuerst war es Liebe (Parlavamo D'Amore)" ein wenig italienische Lebensart zu feiern. Nach aufregenden Erlebnissen am New Yorker Broadway ("Die längste Nacht") führt die Flugroute vom funkelnden Big Apple direkt weiter zum Karneval in Rio, wo die Schweizerin mit ihrer heißblütigen Samba-Version von "Sternenfeuer" die Hüften kreisen lässt. Die letzte Station der diesjährigen Egli Air-Reise befindet sich im Orient, von wo aus es mit exotischen Rhythmen schließlich erschöpft und glücklich zurück zum großen Finale nach Berlin geht ("Mein Herz", "Ich liebe die Musik").

"Kick im Augenblick - Live Tour" ab jetzt in zahlreichen Versionen und Formaten erhältlich

Im Dezember 2016 im Berliner Tempodrom mitgeschnitten, ist "Kick im Augenblick - Live Tour" unter der Leitung von Beatrice' Produzenten, musikalischen Supervisor und Bandleader Joachim Wolf entstanden. Gekonnt fing er die unbändige Energie ihrer mitreißenden Auftritte authentisch ein. Verstärkt wird sie während der insgesamt 130-minütigen Aufnahme von ihrer perfekt aufeinander eingespielten Band, einem Backing-Chor sowie Tänzern des Deutschen Fernsehballetts. "Kick im Augenblick – Live Tour" ist sowohl Bestandsaufnahme als auch ein Rückblick auf die Entwicklung einer ganz besonderen Künstlerin. Das Live-Album ist in den Formaten DVD, BluRay, Doppel-CD sowie als Doppel-CD + DVD Deluxe Edition erhältlich. 2017 ist Beatrice Egli live auf ausgesuchten Open Airs zu erleben.

