Beck hat seine neue Single "Up All Night" inklusive zugehörigem Video veröffentlicht. Begleitet in dem grandiosen Clip eine junge Teenagerin, die als Superheldin ihren ohnmächtigen Freund von einer wilden Party rettet. Kein leichtes Unterfangen, muss sie auf dem Weg dorthin sonderbaren Hindernissen ausweichen. Ihr wollt auch die ganze Nacht mit Beck wachbleiben? Kein Problem, denn wir sind aufgrund des weiteren Vorboten seines neuen Albums "Colors" ohnehin ganz aufgekratzt. Mit "Up All Night" veröffentlicht der US-Musiker nach "Dear Life" den zweiten Song seines 13. Longplayers und versüßt uns die Wartezeit bis zur Veröffentlichung am 13. Oktober 2017.

