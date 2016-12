Am 06. November werden in Rotterdam die MTV Europe Music Awards vergeben. Die Verleihung mit jeder Menge internationaler Showacts wird ab 12 Uhr live bei MTV ausgestrahlt, die Gewinner werden schon seit Wochen von den MTV Zuschauern gewählt. Auch die Beginner sind für einen der begehrten MTV Awards nominiert.

Votet für die Beginner bei den MTV Europe Music Awards

In der Kategorie "best german act" müssen sich die drei Nordlichter gegen Mark Forster, Max Giesinger, Robin Schulz und Topic durchsetzen. "Die Beginner sind ein Meilenstein in der deutschen Hip Hop-Szene" erklären die Jungs und Mädels von MTV ihre Liebe für das Trio. Ob die Beginner gewinnen liegt an euch: Noch könnt ihr für die Hamburger abstimmen und dem deutschen Hip Hop internationalen Glanz verleihen...

