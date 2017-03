Die Beginner sind für den Deutschen Musikpreis ECHO in der Kategorie "Produzent National" nominiert. Mit ihrem Platin-Album "Advanced Chemistry" dürfen Eizi Eiz, Denyo, Tropf & Fidjikris also auf eine weitere Auszeichnung hoffen.

Der ECHO 2017 findet am 6. April in der Messe Berlin statt. In diesem Jahr führen Sascha und Xavier Naidoo als Gastgeber durch die Preisverleihung mit großem Showprogramm. Die TV-Ausstrahlung seht ihr am nächsten Tag, am 7. April auf VOX. Wenn ihr gern live dabei sein wollt sichert euch eure Tickets beim ECHO 2017 Kartenvorverkauf.