Keine Tickets für die Advanced Chemistry Tour mehr bekommen? Oder da gewesen und Bock auf mehr? Die Beginner sind am Start und versorgen euch auch den Sommer über live mit Klassikern wie "Füchse", "Hammerhart" und "Gustav Gans". Auch neue Tracks wie "Ahnma" und "Meine Posse" sind sicher im Gepäck, wenn die Füchse die Festivalbühnen außeinander nehmen.

Erlebt die Beginner 2017 live bei diesen Festivals

Denyo, Eizi Eiz und DJ Mad touren im Sommer quer durch Deutschland und geben sich auf vielen Festivals die Ehre, darunter Rock am Ring & Rock im Park, das PxP Festival und das Highfield Festival. Also nichts wie ran an die Festivalplanung 2017, noch gibt es Tickets abzugreifen.

Alle Termine im Überblick:

27.05.17 - N-JOY Starshow, Hannover

02.06.17-04.06.17 - Rock am Ring, Nürburgring

02.06.17-04.06.17 - Rock im Park, Nürnberg/Zeppelinfeld

15.06.17-17.06.17 - Nova Rock, (A) Nickelsdorf

18.06.17 - PxP Festival, Berlin, Waldbühne

25.06.17 - Wireless Festival, Frankfurt, Commerzbank Arena

01.07.17 - OpenAir St. Gallen, (CH) St. Gallen

12.07.17-15.07.17 - GurtenFestival, (CH) Bern

22.07.17 - Zeltspektakel, Winterbach

23.07.17 - Stimmen-Festival, Lörrach

28.07.17 - Schloßgarten Open Air, Tettnang

29.07.17 - Rostock rockt, Rostock, IGA-Park

05.08.17 - Schlossgarten Open Air, Osnabrück

18.08.17-20.08.17 - Highfield Festival, Grosspösna

02.09.17 - Beginner & Special Guests, Dortmund, Westfalenpark