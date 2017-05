Benjamin Biolay hat aus Buenos Aires endlich wieder den Rückweg nach Europa einschlagen!

Seine neue Verbundenheit zu Südamerika spürt man im neuen Album "Volver" aber noch immer nach. Ein Jahr nach "Palermo Hollywood" zeichnet Benjamin Biolay ein neues, brennendes musikalisches Meisterwerk voller Sehnsucht und Verve. Dabei scheinen sich Spuren des Himmelbau Argentiniens mit dem Abendrot seiner ebenfalls geschätzten europäischen Heimat zu vermischen.



Neo-Cumbia hallt noch immer in seiner Musik, paart sich dabei aber mit urbaneren Beats, Electronica und beißendem Rock’n’Roll - ohne dabei das Vermächtnis des klassischen Chanson zu vergessen.



Mit seinem neuen Album geht Benjamin Biolay dieses Mal auf eine Tour durch Hauptstädte Europas wie Paris und Rom. Lebenswelten, die gleichzeitig Zeugen und Quelle seiner Leidenschaft und Inspiration sind. Biolay ist und bleibt jedoch ein Freigeist. Er gibt wenig auf Konventionen, bleibt unberechenbar und das ist auch gut so.



Die erste Single "Roma (amoR)", eine süchtig machende Disco-Funk Nummer, gibt den Ton an und versprüht Hitze, Licht und Abenteuer. Immer noch mutig und risikofreudig macht sich Benjamin Biolay weiter auf seine Suche nach dem modernen und perfekten Popsong. Mit einem Bein steht

er in Frankreich und im Jetzt, mit dem anderen in der Zukunft der weiten Welt.



Sehen Sie hier 3 Videos aus dem Album VOLVER:



Roma

Volver

Hypertranquille





