Viele Jahre war Benny Andersson mit der schwedischen Popband ABBA auf Tour und feierte große internationale Erfolge. Seine Kompositionen für zahlreichen Musicalproduktionen eroberten im Sturm das Herz des Publikums. Nun kehrt der schwedische Pianist mit einem vielseitigen Soloalbum zurück ins Rampenlicht und ist vor der Veröffentlichung zu Gast in mehreren Fernsehshows.

Am 7. September konnte man Benny Andersson gleich in vier Sendungen erleben: Um 17:15 Uhr im ARD Magazin "Brisant", um 17:45 Uhr im ZDF bei "Leute Heute", um 18:45 Uhr im NDR, zuerst bei "DAS!" und um 22:00 Uhr noch einmal beim Deutschen Radiopreis. Am 30. September ist Benny Andersson darüber hinaus zu Gast in der Unterhaltungsshow “Willkommen bei Carmen Nebel”, die um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.