Stratosphärisch - das sind Beyond the Black mit Sicherheit! Und außerdem bereit, den Planeten zu erobern, mit einem sensationellen neuen Line-Up, das ihren Aufstieg garantiert.

Zu der erstklassigen Frontfrau und Sängerin Jennifer Haben stoßen Christian Hermsdörfer (Gitarre und Backing Vocals), Tobias Lodes (Gitarre und Backing Vocals), Jonas Roßner (Keyboards und Backing Vocals), Stefan Herkenhoff (Bass) und Kai Tschierschky (Drums). Dieses powergeladene Sextett hat die Fans von Beyond The Black auf ihrer Headline-Tour im November von der ersten Sekunde an begeistert. Auch als Support der mächtigen Scorpions brachten Beyond The Black die größten Hallen in Deutschland zum Beben.

Weitere Abenteuer bahnen sich an: Im Januar und Februar 2017 vereinen Beyond The Black ihre Kraft mit Powerwolf & Epica und gehen durch Europa auf Tour.

Um die neu geformte Band zu feiern, wird am 13. Januar 2017 die internationale Tour Edition des Albums „Lost in Forever“, inklusive vier brandneuer Bonustracks, weltweit veröffentlicht. „Night Will Fade“ ist die Single, die die neuen Songs anführt. Sie besticht durch die Verschmelzung von Mittelalter-Rock mit modernem Melodic Metal. Dass die Band beide Welten meisterlich beherrscht, hat sie schon in der Vergangenheit mehrfach bewiesen.

Auf diese besondere Farbe sind nun auch die Macher hinter dem Sat.1 Erfolgsfilm „Die Wanderhure“ aufmerksam geworden. „Night Will Fade“ haben sie zum Titeltrack ihres kommenden Spielfilms „Die Ketzerbraut“ erkoren und man kann ihnen zu ihrer Entscheidung nur gratulieren: Der Kontrast aus der Sehnsucht nach Erlösung, die Jennifer Haben gesanglich ergreifend auf den Punkt bringt, und der unerbittlichen Härte der Wirklichkeit in „Night Will Fade“, ist wie gemacht für die Bilder eines großen Mittelalter-Dramas.

Die weiteren neuen Songs stehen „Night Will Fade“ in nichts nach. Wieder einmal zeigen Beyond The Black, dass sie modernen, gitarrengetriebenen Metal perfekt mit stimmungsvollen Piano-Klängen, wie in „Our Little Time“, oder mit gekonnt arrangierten Streicher- und Chorsätzen, wie in „The Other Side“, zu vereinen wissen. „Rage Before The Storm“ vervollständigt das Bild mit kraftvollem Power Metal.

Scheint das schon eine ganze Menge neuer Entwicklungen, so ist es doch noch längst nicht alles! Macht euch bereit, in der nächsten Zeit noch einiges mehr von Beyond The Black zu hören, denn sie legen gerade erst richtig los!

Jennifer Haben und ihre Bandkollegen feierten ihr Live-Debüt auf der Bühne des legendären Wacken Festivals 2014. Einige Monate später spielten sie als Support der Metallegende Saxon auf deren UK Tour. 2015 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum „Songs of Love and Death“, das auf Platz 12 der Deutschen Albumcharts stürmte und von Melodic Metal Maestro Sascha Paeth (Avantasia, Edguy, Epica) und dem Team von Elephant Music produziert wurde. Natürlich wurde es in ganz Europa begeistert aufgenommen und Jennifer sicherte sich ihren Platz als eine der großartigsten Stimmen im Bereich Hard Rock und Metal.

Beyond The Black marschierten weiter: Sie spielten eine Headliner Tour im Frühjahr und Herbst 2015 und einige der größten deutschen Rock- und Metal-Festivals. Weiter ging es für die Band als Support von Queensrÿche in Holland und Within Temptation in der Schweiz. Ihr Aufstieg wurde vom Metal Hammer gekrönt, als Beyond The Black dessen Preis für das „beste Debütalbum 2015“ erhielten. Ist das nicht schon genug für ein Jahr? Keinesfalls. Während alledem arbeitete die Band bereits an ihrem zweiten Album „Lost in Forever“, das im Februar 2016 in Deutschland auf Platz 4 in die Charts einstieg.

Mit diesem Rückenwind gingen Beyond The Black im Frühjahr 2016 als Special Guest der Scorpions zum 50 jährigen Jubiläum erneut auf Tour..

„Es war eine große Ehre für uns, mit solchen Rock’n’Roll-Idolen auf der Bühne zu stehen“, begeisterte sich Jennifer, „wir sind dankbar, mit ihnen 50 Jahre Scorpions zu feiern.“

Im Mai 2016 spielten sie mit Korn auf einigen ihrer Europakonzerte und nach ihrem erneuten Triumphzug über die Deutsche Festival-Landschaft folgte die Beyond The Black Headliner Tour. Wenn es jetzt scheint, als seien 2015 und 2016 die großen Jahre von Beyond The Black gewesen, dann wartet erst einmal 2017 ab:

Mit dem weltweiten Release der „Lost In Forever – Tour Edition“ am 13. Januar, einer breit angelegten Medienkampagne in Kooperation mit dem Sat.1 Eventfilm „Die Ketzerbraut“, sowie einem Feuerwerk an Livetourneen beginnend mit der Powerwolf & Epica Europatour, treten Beyond The Black ihren internationalen Siegeszug an!

Aktuelle Tourdaten:

12.01.2017 DE - Wiesbaden, Schlachthof

13.01.2017 DE - Cologne, Palladium

14.01.2017 DE - Ludwigsburg, MHP Arena

16.01.2017 CH - Geneve, Salle des Fetes de Thonex

17.01.2017 CH - Zürich, Volkshaus

18.01.2017 IT - Milan, Live Club

20.01.2017 DE - Munich, Tonhalle

21.01.2017 AT - Wien, Gasometer

22.01.2017 HU - Budapest, Barba Negra

24.01.2017 PL - Warsaw, Progresja

25.01.2017 DE - Berlin, Huxleys

27.01.2017 DE - Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.2017 CZ - Prague, Forum Karlin

29.01.2017 DE - Hannover, Capitol

31.01.2017 DE - Hamburg, Mehr! Theater

01.02.2017 BE - Brussels, Ancienne Belgique

03.02.2017 UK - London, Shepherds Bush Empire

04.02.2017 FR - Paris, Zenith

www.beyondtheblack.de

www.facebook.com/beyondtheblackofficial