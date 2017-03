"I got the moves": Big Sean präsentiert in seinem neuen Video zu "Moves" seine Tanz-Skills und zeigt faszinierende Bilder in einem futuristischen Setting. Mit dem Song gibt der kalifornische Rapper einen weiteren Einblick in sein Album "I Decided.", das am 3. Februar 2017 erscheint. Daraus konnten wir bereits die erste Single "Bounce Back" hören, zu der Big Sean ebenfalls ein spektakuläres Video ablieferte. Wer "I Decided." jetzt schon in der digitalen Version vorbestellt, erhält "Bounce Back" und "Moves" bereits als Download. Viele Infos zum kommenden Big Sean-Album gibt es außerdem hier.

Big Sean-Album "I Decided."

